Джеймс Макферсон назначен новым и.о. министра ВМС США
07:40 08.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Пентагона Марк Эспер принял отставку исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли и назначил на его должность нынешнего заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона. Об этом министр обороны США написал во вторник на своей странице в "Твиттере".
"Сегодня утром я принял отставку министра Модли. С согласия президента я назначаю нынешнего заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона на должность исполняющего обязанности министра ВМС", - заявил он.
Ранее во вторник Модли подал прошение об отставке после своей резкой критики в адрес бывшего командира авианосца Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса на борту корабля попал к журналистам.
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