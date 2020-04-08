Цена на нефть подросла в ожидании встречи ОПЕК+
11:32 08.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Нефть дорожает перед встречей ОПЕК+. Цена июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent утром росла на 2,5% — до 32,67 доллара за баррель, WTI — почти на 6%, до 25 долларов.
Об этом свидетельствуют данные торговых площадок. Участники рынка ожидают, что встреча ОПЕК+ в четверг будет более успешной, чем в начале марта. ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.
Месяц назад сделка нефтяного картеля и стран, не входящих в ОПЕК, была фактически развалена. Тогда Москва не приняла сокращение добычи. Россия полагает, что снижать следует от среднего значения за квартал, а Саудовская Аравия — от уровня за месяц. Говорит Москва
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