Цена на нефть подросла в ожидании встречи ОПЕК+

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Нефть дорожает перед встречей ОПЕК+. Цена июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent утром росла на 2,5% — до 32,67 доллара за баррель, WTI — почти на 6%, до 25 долларов.

Об этом свидетельствуют данные торговых площадок. Участники рынка ожидают, что встреча ОПЕК+ в четверг будет более успешной, чем в начале марта. ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.

Месяц назад сделка нефтяного картеля и стран, не входящих в ОПЕК, была фактически развалена. Тогда Москва не приняла сокращение добычи. Россия полагает, что снижать следует от среднего значения за квартал, а Саудовская Аравия — от уровня за месяц. Говорит Москва