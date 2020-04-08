США намерены заблокировать выделение Ирану экстренного кредита от МВФ - WSJ
12:32 08.04.2020 Источник: Интерфакс
США планируют заблокировать выделение запрошенного Ираном у Международного валютного фонда экстренного кредита объемом $5 млрд, которые планируется направить на борьбу с пандемией COVID-19, пишет The Wall Street Journal.
Высокопоставленные чиновники в администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что правительство Ирана имеет в своем распоряжении счета на миллиард долларов. По их словам, если Тегеран получит финансирование от МВФ, он может направить эти или другие средства на поддержку экономики, пострадавшей от американских санкций, или передать их боевикам на Ближнем Востоке, а не на сдерживание распространения коронавируса.
"Руководство (Ирана - прим. ИФ) имеет давнюю историю перераспределения средств, выделяемых на гуманитарные нужды, в свои карманы или своим доверенным террористам", - сказал один из представителей администрации.
МВФ, который сейчас получает запросы на экстренное финансирование от многих стран, сообщил, что ведет переговоры с Ираном для определения правомочности выделения средств.
В начале этой недели The Guardian писала, что группа из 24 бывших высокопоставленных дипломатов и представителей оборонных ведомств призвала президента США спасти сотни тысяч жизней на Ближнем Востоке, ослабив санкции, мешающие доставлять гуманитарную помощь и медицинские препараты в Иран.
Подписавшиеся призывают Трампа не использовать право голоса США в совете директоров МВФ, чтобы помешать запросу Ирана на кредит в $5 млрд, а также опубликовать заявление в поддержку использования механизма по торговле с Ираном Instex, созданного Великобританией, Францией и Францией.
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