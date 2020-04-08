ВТО обязала Украину выполнить решение по проигранному ею спору с РФ до 15 сентября

20:40 Источник: Интерфакс

Всемирная торговая организация (ВТО) в среду заявила, что Украина должна исполнить решение по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.

Соответствующее решение арбитра, назначенного гендиректором ВТО, опубликовано на сайте организации.

Как сообщалось, в 2015 г. Россия инициировала спор в отношении антидемпинговых пошлин Украины на российский нитрат аммония, рассчитанных с применением методики "энергокорректировок". В результате третейская группа постановила, что украинские меры нарушают нормы ВТО. Апелляционный орган в сентябре 2019 года согласился с этим и окончательно закрепил победу России. ВТО обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи, а также обязала исключить ОАО "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.

В Минэкономразвития РФ поясняют, что Украина должна была либо незамедлительно устранить допущенные нарушения, либо договориться с Россией о т.н. "разумном периоде времени" для исполнения решения органа по разрешению споров (ОРС) и незамедлительно приступить к устранению нарушений. Поскольку достичь такого соглашения с Украиной не удалось, Россия была вынуждена обратиться в арбитраж ВТО.

Украина запросила у арбитра максимальный в практике ВТО срок исполнения решения ОРС - 27 месяцев, объяснив это необходимостью внесения изменений в законодательство, проведением полномасштабного пересмотра антидемпинговых мер, а также сложностью имплементации в условиях чрезвычайной ситуации в отношениях между Россией и Украиной. Помимо этого, она попросила арбитра принять во внимание введенный Киевом режим чрезвычайной ситуации в условиях вспышки коронавируса, отмечают в Минэкономразвития РФ.

"В своем решении арбитр принял во внимание аргументы РФ о том, что заявляемые Украиной законодательные изменения на самом деле не требуются для проведения пересмотра меры. Арбитр посчитал достаточным проведение пересмотра для приведения украинских антидемпинговых мер в соответствие с правом ВТО", - подчеркивают в российском министерстве.