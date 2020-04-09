Италия из-за пандемии вводит запрет на прием судов с нелегалами в своих портах
22:40 08.04.2020 Источник: Интерфакс
Правительство Италии приняло решение запретить судам благотворительных организаций с нелегальными иммигрантами на борту заходить в свои порты, сообщают европейские СМИ.
В итальянском министерстве транспорта отметили, что такие меры связаны с тем, что порты не способны в нынешней ситуации обеспечить необходимые санитарные условия для приема иммигрантов с этих судов.
"В нынешнее время и в связи с эпидемией коронавируса порты не могут обеспечить необходимых санитарных условий", - указали в ведомстве.
По последним данным, в Италии с начала вспышки зарегистрировано более 135 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. По этому показателю Италия занимает третье место в мире, больше зафиксированных случаев Covid-19 только в США и Испании.
Согласно статистике, в Италии около 17 тыс. человек скончались.
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