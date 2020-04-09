Глава МИД Великобритании, заменяющий премьер-министра, намерен продлить карантин - "Гардиан"

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который временно заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, госпитализированного с коронавирусом, намерен продлить карантин в Соединенном Королевстве. Об этом информировала в среду газета "Гардиан".

По ее информации, это станет первым ключевым решением Рааба с того момента, как Джонсон в воскресенье оказался в больнице с коронавирусом, а позже был переведен в отделение интенсивной терапии, где и продолжает находиться, несмотря на улучшение состояния. По данным издания, уже в четверг Рааб может сообщить, что карантин не будет отменен 13 апреля.

Именно в этот день истекают три недели, на которые изначально были рассчитаны ограничительные меры.