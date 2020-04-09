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В Чесапикском заливе обнаружено тело правнука американского сенатора Роберта Кеннеди - СМИ

08:30 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело Гидеона Маккина, правнука американского сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968), обнаружено водолазами в среду в Чесапикском заливе. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн.

Восьмилетний Гидеон пропал со своей матерью, 41-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, 2 апреля. По информации газеты "Вашингтон пост", Мейв и Гидеон сели в каноэ, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры во дворе их дома на берегу. Ветром судно вынесло в открытый залив, далеко от берега, и они не смогли вернуться назад.

Перевернутое каноэ было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз. 4 апреля газета "Ю-Эс-Эй тудей" сообщила, что операция по поиску пропавших прекратилась и они признаны погибшими. 6 апреля полиция обнаружила тело Мейв Кеннеди у берегов Чесапикского залива.

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