Корабль "Союз МС-16" с новым экипажем МКС успешно выведен на орбиту
12:05 09.04.2020 Источник: Интерфакс
Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на промежуточную орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" с новым российско-американским экипажем МКС, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".
Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" в 11:14 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.
Ракета стартовала в 11:05 мск со стартового комплекса площадки № 31. На борту корабля "Союз МС-16" находится новый экипаж Международной космической станции (МКС) - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир корабля) и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.
Сближение пилотируемого корабля "Союз МС-16" с космической станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля МИМ-2 "Поиск" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля пройдет по четырехвитковой схеме и запланирована в 17:15 мск.
НОВОСТИ
- 12:20 09.04.2020
- Цена нефти Brent превысила $34 за баррель
- 12:00 09.04.2020
- Число заболевших коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч
- 11:32 09.04.2020
- Мэр Варшавы заявил, что власти Польши занижают число умерших из-за коронавируса
- 11:25 09.04.2020
- Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов
- 11:20 09.04.2020
- Ранее судимый украинец признался в поджоге травы в чернобыльской зоне отчуждения
- 11:15 09.04.2020
- Подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом
- 11:05 09.04.2020
- Точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%
- 11:05 09.04.2020
- УЕФА может сократить число городов чемпионата Европы 2020 года - СМИ
- 11:00 09.04.2020
- Роспотребнадзор заявил, что значительного роста внебольничных пневмоний в России нет
- 10:40 09.04.2020
- В Москве создан клинический комитет из главврачей коронавирусных стационаров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать