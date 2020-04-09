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Корабль "Союз МС-16" с новым экипажем МКС успешно выведен на орбиту

12:05 09.04.2020 Источник: Интерфакс

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на промежуточную орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" с новым российско-американским экипажем МКС, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" в 11:14 мск штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.

Ракета стартовала в 11:05 мск со стартового комплекса площадки № 31. На борту корабля "Союз МС-16" находится новый экипаж Международной космической станции (МКС) - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир корабля) и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Сближение пилотируемого корабля "Союз МС-16" с космической станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля МИМ-2 "Поиск" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля пройдет по четырехвитковой схеме и запланирована в 17:15 мск.

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