Большинство случаев заболевания пневмонией сейчас вызвано коронавирусом - Проценко
14:12 09.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Большинство случаев заболевания пневмонией сейчас вызвано коронавирусом. Об этом написал в Фейсбуке главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Таким образом он прокомментировал решение объединить станционары для пациентов с обычным воспалением легких и с коронавирусом. Он было принято клиническим комитетом Москвы, который объединяет руководителей медучреждений.
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. За сутки зафиксировано почти полторы тысячи новых случае, из них 857 в Москве и почти 200 в Подмосковье. Эхо Москвы
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