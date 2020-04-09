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Большинство случаев заболевания пневмонией сейчас вызвано коронавирусом - Проценко

14:12 09.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Большинство случаев заболевания пневмонией сейчас вызвано коронавирусом. Об этом написал в Фейсбуке главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Таким образом он прокомментировал решение объединить станционары для пациентов с обычным воспалением легких и с коронавирусом. Он было принято клиническим комитетом Москвы, который объединяет руководителей медучреждений.

Число инфицированных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. За сутки зафиксировано почти полторы тысячи новых случае, из них 857 в Москве и почти 200 в Подмосковье.  Эхо Москвы

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