Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос об отсрочке оплаты за обучение студентов - министр

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки РФ прорабатывает возможность предоставления студентам отсрочки оплаты за обучение, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.

"Это непростой вопрос как для наших студентов, так и для наших вузов. Мы сейчас очень внимательно изучаем предложения, реакцию студенческого сообщества. Мы смотрим нормативную базу. В самое ближайшее время мы обязательно проинформируем. Министерство науки и высшего образования прорабатывает разные сценарии, которые также касаются оплаты за обучение", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли быть предоставлена студентам отсрочка оплаты за обучение.