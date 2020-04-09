Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос об отсрочке оплаты за обучение студентов - министр
14:32 09.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки РФ прорабатывает возможность предоставления студентам отсрочки оплаты за обучение, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.
"Это непростой вопрос как для наших студентов, так и для наших вузов. Мы сейчас очень внимательно изучаем предложения, реакцию студенческого сообщества. Мы смотрим нормативную базу. В самое ближайшее время мы обязательно проинформируем. Министерство науки и высшего образования прорабатывает разные сценарии, которые также касаются оплаты за обучение", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли быть предоставлена студентам отсрочка оплаты за обучение.
НОВОСТИ
- 15:12 09.04.2020
- Белоруссия предложила России в 2020 г. снизить цены на газ для республики
- 15:00 09.04.2020
- В Москве ищут 10 человек, находившихся рядом с местом взрыва в бизнес-центре
- 14:12 09.04.2020
- Большинство случаев заболевания пневмонией сейчас вызвано коронавирусом - Проценко
- 14:00 09.04.2020
- Ученые впервые проследили, как свет сбегает от черной дыры
- 13:32 09.04.2020
- Путин сам придумал пример печенегов и половцев для речи на совещании - Песков
- 13:20 09.04.2020
- Совет улемов ДУМ разрешил хоронить умерших от коронавируса мусульман без омовения
- 13:05 09.04.2020
- Ущерб для мировой экономики из-за коронавируса составит более $5 трлн в течение двух лет - Bloomberg
- 13:00 09.04.2020
- Пасхальные католические и лютеранские богослужения в Москве пройдут без прихожан
- 12:32 09.04.2020
- Помощь России Италии в связи с коронавирусом не связана с какими-либо условиями - Конте
- 12:20 09.04.2020
- Цена нефти Brent превысила $34 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать