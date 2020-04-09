Выпускников школ, которым исполнилось 18, не будут призывать этой весной - начальник Генштаба
16:00 09.04.2020 Источник: Интерфакс
Выпускники школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призываться этой весной, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года, не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", - сказал Герасимов на селекторном совещании в четверг.
Начальник Генштаба добавил, что "студенты, которые завершают обучение в образовательных организациях высшего или среднего профессионального образования, будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов".
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