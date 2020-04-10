Девять из 33 запланированных в РФ на год космических пусков находятся под угрозой срыва
21:20 10.04.2020 Источник: Интерфакс
Девять из 33 запланированных на 2020 год пусков российских космических ракет рискуют быть сорванными из-за пандемии коронавируса и банкротства компании OneWeb, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"В связи с распространением коронавирусной инфекции и банкротством компании OneWeb в зоне риска, по нашей оценке, оказались, как минимум, девять запусков", - сказал Рогозин в пятницу на совещании по вопросам космической отрасли под председательством президента РФ Владимира Путина.
Как напомнил Рогозин, "запуск аппарата "ЭкзоМарс" уже перенесен на 2022 год".
Всего, по словам главы "Роскосмоса", на 2020 год запланировано 33 пуска космических ракет.
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