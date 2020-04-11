Из-за коронавируса армяне не смогут принять участие в мероприятиях в честь Дня Победы

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мероприятия, запланированные в Армении в честь Дня Победы, будут протокольными и пройдут без участия граждан, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Об этом в субботу в ходе прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы вынуждены продлить режим чрезвычайного положения на 30 дней. За этот период у нас есть очень важные, я бы сказали священные мероприятия, - сказал Пашинян. - Мы приняли решение провести эти мероприятия без участия граждан". "То есть, протокольные мероприятия будут, но без присутствия наших соотечественников. Это делается в целях предотвращения распространения коронавируса", - добавил глава армянского кабмина.

В числе таких мероприятий премьер-министр Армении назвал День Победы и День памяти жертв геноцида армян в Османской империи.