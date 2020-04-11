Из-за коронавируса армяне не смогут принять участие в мероприятиях в честь Дня Победы
13:45 11.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мероприятия, запланированные в Армении в честь Дня Победы, будут протокольными и пройдут без участия граждан, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Об этом в субботу в ходе прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы вынуждены продлить режим чрезвычайного положения на 30 дней. За этот период у нас есть очень важные, я бы сказали священные мероприятия, - сказал Пашинян. - Мы приняли решение провести эти мероприятия без участия граждан". "То есть, протокольные мероприятия будут, но без присутствия наших соотечественников. Это делается в целях предотвращения распространения коронавируса", - добавил глава армянского кабмина.
В числе таких мероприятий премьер-министр Армении назвал День Победы и День памяти жертв геноцида армян в Османской империи.
НОВОСТИ
- 14:30 11.04.2020
- Чтобы остановить эпидемию власти Индии продлевают режим строгой изоляции
- 14:15 11.04.2020
- Украина: Размер фонда на борьбу с коронавирусом уменьшен на 73,3 млн долларов
- 13:30 11.04.2020
- В Лондоне скончался российский политолог Александр Некрасов "7 апреля он принимал участие в эфире передачи Владимира Солов
- 13:15 11.04.2020
- За нарушителей карантина оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы
- 12:45 11.04.2020
- Среди первых добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса есть разработчики
- 12:30 11.04.2020
- В условиях распространения коронавируса миряне могут освятить вербы дома - РПЦ
- 12:15 11.04.2020
- Более 50% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет - оперштаб
- 11:45 11.04.2020
- Совет по развитию физкультуры и массового спорта будет упразднен - правительство РФ
- 11:30 11.04.2020
- С 15 апреля в Крыму вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции
- 11:15 11.04.2020
- Москва: Для профилактики коронавируса увеличено количество патрулей Росгвардии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать