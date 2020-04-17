Эксперты: Отмена арендных платежей позволит столичным предпринимателям более эффективно перераспределить финансы

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Решение городских властей освободить ряд компаний от арендных платежей на сроки их бездействия из-за коронавируса поможет бизнесменам. По словам исполнительного директора киношколы «Индустрия» Дарьи Коваль, такие компании как киношколы, не могут полноценно работать сейчас, поскольку все действия переведены в дистанционный формат. "Период карантина для нас - это период простоя, поэтому сейчас любая поддержка со стороны города очень существенна. Как малый бизнес мы платим льготную аренду, но если есть возможность сэкономить и на ней, то мы бы более эффективно перераспределили свои финансы, чтобы после простоя продолжать свою деятельность», - отмечает Коваль.

По мнению владельца компьютерного клуба «Пекарня» Андрея Пенина, принятые городом меры дадут шанс выйти из кризиса. "Если удастся временно приостановить плату за аренду городского помещения, то мы законсервируемся и сможем пережить это непростое время" , - отметил Пенин.