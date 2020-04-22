Барщевский: Полномочия регионов допускают введение региональных штрафов
20:06 22.04.2020
У властей субъектов Федерации есть полномочия применять региональные штрафы, полагают юристы. По словам полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ Михаила Барщевского, применение региональных штрафов согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Федерации. «Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы», - заявил юрист, по словам которого, правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП Москвы, также установлены в рамках полномочий, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
«Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнения в этой части, - заявил Барщевский. - Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации", - сказал полномочный представитель. Полпред правительства заявил, что указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях оказались размыты. «Отдельные его формулировки оставили некоторую неопределенность и недосказанность», - сказал он.
Напомним, президиум Верховного суда РФ накануне опубликовал ответы на вопросы судов о применении административного, гражданского и уголовного законодательства, а также о течении процессуальных сроков в условиях действия в России принятых мер по борьбе с коронавирусом. По словам Барщевского, такие документы не имеют силы обязательного указания для судов и носят рекомендательный характер.
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