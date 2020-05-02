Москва удвоила число тестирований на COVID-19
10:07 02.05.2020
Количество проведенных в Москве тестирований на наличие коронавируса удалось в сжатые сроки увеличить в два раза. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, главой РФ была поставлена задача - своевременно выявлять больных для того, чтобы эффективнее оказывать им медицинскую помощь. Только масштабное тестирование позволяет добиться выполнения этой задачи и потому в Москве целенаправленно увеличивали масштабы лабораторной диагностики COVID-19. «За последнюю неделю мы добились кардинальных изменений в этой области, которые выводят Москву на самый высокий уровень среди мировых городов, - написал градоначальник на своем сайте. - По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это - минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей».
Кроме того, московские поликлиники стали больше диагностировать коронавирус методами компьютерной томографии. Для этого в городе создали 45 амбулаторных центров, действующих ежедневно, референс-центр лучевой диагностики и была запущена особая система компьютерного распознавания коронавируса на основе технологии искусственного интеллекта.
Мэр отметил, что благодаря активности Роспотребнадзора мощности федеральных лабораторий увеличены, также расширились возможности городских лабораторий и к тестированию подключены частные лаборатории. «Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в два раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки», - заявил Сергей Собянин. Также, по данным мэра, с 30 апреля в 2 раза повышена мощность референс-центров позволяющих перепроверять проведенные тесты - это дало возможность быстро проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные.
При этом объемы проведения экспресс-тестов на антитела за последние дни увеличились в 10 раз. «Другими словами, нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры», - отметил Собянин.
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