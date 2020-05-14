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Яровая предложила включать в рекламу кредитов предупреждение о риске утраты имущества

13:00 14.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия") в четверг внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект об обязательном предупреждении в рекламе кредитов о том, что заемщик при невыполнении условий может лишиться имущества. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно предложенным к закону "О рекламе" поправкам, "реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и погашением кредита или займа, в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом". "В данной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, - не менее чем пять секунд", - говорится в проекте.

Уточняется также, что "такому предупреждению должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства)".

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