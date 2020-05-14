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Алюминиевый мост российского производства установили в Германии

18:45 14.05.2020

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Фото пресс-службы КраМЗ
В немецком городе Раштатт (земля Баден-Вюртемберг) установлен пешеходный алюминиевый мост производства Красноярского металлургического завода (КраМЗ). Капитальная мостовая конструкция из анодированного алюминия длиной 18 м и шириной 2 м заменила временный "инвентарный" мост через реку Мург - приток Рейна. Временный мост, также сделанный на КраМЗе по заказу из Германии, ранее использовался при проведении замены стационарной переправы, а сейчас его демонтировали для перемещения на другой объект в Лейпциге.

Заказ на изготовление стационарного алюминиевого моста поступил из Германии в начале этого года. Заказчик предоставил проект, подготовленный российской компанией ЗАО "Институт Гипротрансмост-Ульяновск" согласно действующей нормативной базе, российские специалисты также осуществили все необходимые технологические операции. Прессование, фрезерные и сварочные работы, анодирование для придания конструкции антикоррозионной стойкости - все выполнено на красноярском предприятии. Сам металл тоже российский: его в жидком виде - что снизило расходы на логистику - на промплощадку поставил расположенный недалеко Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ). Оба красноярских предприятия входят в Алюминиевую ассоциацию.

"Новая алюминиевая переправа будет в 10 раз легче старой 23-тонной железобетонной конструкции. Еще одним преимуществом алюминиевых сооружений, что наглядно демонстрирует данный мост, является их стойкость к коррозии, благодаря чему они используются даже в агрессивных средах и в прибрежных зонах. Обращает на себя внимание также простота и скорость монтажа конструкций и удобство их транспортировки", - отметил Сергей Бурцев, генеральный директор КраМЗа.

Мостовые конструкции для немецкого города Раштатт создавались там же, где и мосты из алюминия для Красноярска - в прессовом и инструментальном производствах КраМЗа. В столице Сибири установлены три пешеходных моста из алюминиевых сплавов, четвертый находится в стадии проектирования.

Российско-германский проект стал возможен в том числе благодаря участию Алюминиевой ассоциации, для которой развитие практики применения алюминия в современном мостостроении является одним из приоритетных направлений работы. У экспертов Алюминиевой ассоциации налажен постоянный контакт с немецкими коллегами, которые активно участвуют в мероприятиях Ассоциации.

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