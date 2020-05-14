Алюминиевый мост российского производства установили в Германии
18:45 14.05.2020
|Фото пресс-службы КраМЗ
Заказ на изготовление стационарного алюминиевого моста поступил из Германии в начале этого года. Заказчик предоставил проект, подготовленный российской компанией ЗАО "Институт Гипротрансмост-Ульяновск" согласно действующей нормативной базе, российские специалисты также осуществили все необходимые технологические операции. Прессование, фрезерные и сварочные работы, анодирование для придания конструкции антикоррозионной стойкости - все выполнено на красноярском предприятии. Сам металл тоже российский: его в жидком виде - что снизило расходы на логистику - на промплощадку поставил расположенный недалеко Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ). Оба красноярских предприятия входят в Алюминиевую ассоциацию.
"Новая алюминиевая переправа будет в 10 раз легче старой 23-тонной железобетонной конструкции. Еще одним преимуществом алюминиевых сооружений, что наглядно демонстрирует данный мост, является их стойкость к коррозии, благодаря чему они используются даже в агрессивных средах и в прибрежных зонах. Обращает на себя внимание также простота и скорость монтажа конструкций и удобство их транспортировки", - отметил Сергей Бурцев, генеральный директор КраМЗа.
Мостовые конструкции для немецкого города Раштатт создавались там же, где и мосты из алюминия для Красноярска - в прессовом и инструментальном производствах КраМЗа. В столице Сибири установлены три пешеходных моста из алюминиевых сплавов, четвертый находится в стадии проектирования.
Российско-германский проект стал возможен в том числе благодаря участию Алюминиевой ассоциации, для которой развитие практики применения алюминия в современном мостостроении является одним из приоритетных направлений работы. У экспертов Алюминиевой ассоциации налажен постоянный контакт с немецкими коллегами, которые активно участвуют в мероприятиях Ассоциации.
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