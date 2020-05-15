Колебания в уровне мирового океана связано исключительно с деятельностью человека - ученые

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Климатологи из США изучили колебания в уровне мирового океана за последние 66 миллионов лет и пришли к выводу, что повышение его уровня в последнюю половину столетия связано исключительно с деятельностью человека. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Ратгерсовского университета.

"Мы выяснили, что история оледенения Земли была значительно сложнее, чем мы считаем сейчас. Конечно, вариации в количестве СО2 тоже влияли на размеры ледников и уровень мирового океана в прошлые эпохи, однако оба этих параметра раньше зависели в основном от орбитальных параметров Земли. В последние два века эта ситуация изменилась", - заявил Кеннет Миллер, профессор Ратгерсовского университета (США), чьи слова приводит пресс- служба вуза.

В последние годы активисты и ученые дискутируют о том, насколько быстрый рост уровня моря в последнее столетие связан с различными антропогенными и природными факторами. В частности, на этот процесс может влиять изменение угла наклона оси вращения Земли, характере ее движения вокруг Солнца, а также другие факторы, в том числе "подъем" дна северных океанов, связанный с исчезновением ледников, покрывавших умеренные широты планеты 20 тысяч лет назад.

Миллер и его коллеги попытались распутать все эти факторы, опираясь на простое соображение - до появления человечества на рост уровня моря влияли только природные факторы. Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за тем, как менялся этот показатель в последние 66 миллионов лет. Для этого они изучили отложения панцирей одноклеточных водорослей, живших в водах Тихого океана.

Флуктуации в температуре воды и уровне мирового океана, как объясняют ученые, достаточно сильно влияют на изотопный и химический состав панциря некоторых водорослей и зоопланктона. К примеру, доля тяжелого кислорода-18 напрямую отражает то, насколько соленой была вода, в которой росли водоросли, а соотношение долей магния и кальция - ее температуру.