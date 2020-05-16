Трамп заявил, что потерял вкус к американо-китайской торговой сделке

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что "немного потерял вкус" к американо- китайской торговой сделке, первая фаза которой была заключена в начале года.

Во время беседы с журналистами перед вылетом в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) главу государства спросили, почему он не хочет разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я просто не хочу сейчас с ним разговаривать. Посмотрим, что будет дальше. <...> Они [Китай] тратят много в рамках торговой сделки. Но торговая сделка - не знаю, каким-то образом я немного потерял вкус к ней, понимаете", - ответил американский лидер.

Ранее в пятницу его также спросили, готов ли он вернуть ряд таможенных пошлин на китайские товары. "Я не хочу об этом говорить. Могу сказать, что Китай покупает много наших товаров. Но торговое соглашение - чернила едва высохли, как это [коронавирус] пришло из Китая. Так что мы не в восторге", - сказал Трамп.

В пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу также прокомментировал двустороннюю торговую сделку. Он подчеркнул, что она работает. "Нет! Безусловно, нет", - отметил Кадлоу, отвечая на вопрос, разваливается ли она. "Они [Китай] немного медленнее закупают товар. Я думаю, что это связано с рыночными и экономическими условиями. Что касается торговой сделки, она сохраняется, безусловно", - добавил он.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.