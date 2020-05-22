США не собирается сокращать свои средства ПРО - спецпредставитель Трампа

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не представляют возможным сокращение своих средств противоракетной обороны, но готовы обсуждать этот вопрос с РФ. С таким утверждением выступил в четверг спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Хадсона.

"Президент [США] Дональд Трамп ясно дал понять, что он не допустит ограничений в американской противоракетной обороне, - сказал Биллингсли. - Однако Россия - независимое государство, и [замглавы МИД РФ Сергей] Рябков обозначил в нашей беседе, что он намерен поднять вопрос ПРО, а также ряд других тем. Поэтому, уверен, мы будем это обсуждать".

"Как мне кажется, русские должны будут сделать невероятное предложение, даже не знаю, что бы это могло быть, чтобы президент изменил свою точку зрения по этому вопросу, если это вообще возможно, - подчеркнул спецпредставитель главы американской администрации. - Мы поговорим, но я не ожидаю каких-либо ограничений".