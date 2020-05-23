Ахмад Мисмари рассказал о пополнении ВВС ЛНА четырьмя отремонтированными истребителями

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Официальный спикер Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмад Мисмари сообщил, что специалисты бригады материально-технического обеспечения отремонтировали и подготовили к эксплуатации четыре истребителя.

Мисмари рассказал, что самолёты долгое время стояли на ремонте, но ливийские специалисты смогли разобраться со всеми поломками. Теперь лётчики ЛНА смогут выполнять учебные полёты на боевых истребителях.

Генерал-майор также отметил, что ВВС армии Халифы Хафтара с самого начала антитеррористической операции показывают высокую эффективность. Лётчики ЛНА самоотверженно борются с террористами, чтобы Ливия стала безопасным государством.

Ранее официальный спикер ЛНА продемонстрировал мировому сообществу неопровержимые доказательства военного вмешательства Турции во внутренние дела Ливии. Мисмари предоставил видеозаписи, на одной из которых запечатлена транспортировка турецкой бронетехники в Ливию. На второй записи видно, как турецкие офицеры проводят тренировочные занятия для боевиков так называемого Правительства национального согласия.

По мнению военного эксперта Дмитрия Родионова, Анкара фактически спасла террористов ПНС от разгрома. Турция на постоянной основе поставляет террористам в Ливию вооружение и военную технику, тем самым нарушая оружейное эмбарго ООН.