Украинские националисты приняли участие в митинге против политики Зеленского

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинг против кадровой политики президента Украины Владимира Зеленского и его подходов к урегулированию конфликта в Донбассе собрал на площади Независимости в центре Киева около тысячи человек. Как передает корр. ТАСС с места события, организаторами политической акции выступили сразу два десятка объединений, в том числе националисты из "Свободы" и "Национального корпуса".

Акция была приурочена к первой годовщине президентства Зеленского и получила название "Стоп реванш". Большинство ее участников со сцены, которую организаторы установили в центре украинской столицы, обвиняли главу государства в неудовлетворительной кадровой политике, в частности требовали отставки главы офиса президента Андрея Ермака. Кроме того, они добивались отказа от выполнения политической части Минских соглашений.

После митинга на площади Независимости участники акции по улице Институтской направились в правительственный квартал к зданию офиса президента, где закрепили на заборе плакаты с требованиями к главе государства. На одном из них обозначен призыв к Зеленскому "готовиться к 111-й статье Уголовного кодекса Украины", она подразумевает ответственность за государственную измену.

В связи с проведением митинга сотрудники правоохранительных органов в центре Киева несли службу в усиленном режиме. По предварительным данным, нарушений правопорядка зафиксировано не было.