Умер актер Михаил Кокшенов
15:00 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актер Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет, сообщили ТАСС в пятницу в Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.
"Да, мы позвонили прежней жене, она подтвердила (смерть Михаила Кокшенова - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства. По ее словам, информации о похоронах артиста пока нет.
Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. Впервые сыграл в кино в 1957 году, исполнив эпизодическую роль комсомольца в драме Александра Зархи "Высота". В общей сложности он сыграл более 130 ролей, в число самых известных относятся роли ефрейтора Захара Косых в фильме "Женя, Женечка и "Катюша" (1967, Владимир Мотыль), Федота Муратова в драме "Даурия" по одноименному роману Константина Седых (1971, Виктор Трегубович), Степана в комедии "Спортлото-82" (1982, Леонид Гайдай), Леши Пряхина в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" (1985, Геральд Бежанов).
Кокшенов также известен как кинорежиссер. Поставил фильмы "Русский бизнес" (1993), "Русский счет" (1994), "Герой ее романа" (2001), "Надежда" (2002), "Феномен" (2005), "Театральный капкан" (2006) и другие.
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