Сенаторы США представили законопроект об увеличении военной помощи Украине
15:00 31.07.2020 Источник: Эхо Москвы
Американские сенаторы представили законопроект об увеличении военной помощи Украине.
Как передает Reuters, ежегодно Вашингтон планирует предоставлять Киеву до 300 миллионов долларов. Госсекретарь Майк Помпео ранее говорил, что Белый дом поддерживает предложение законодателей. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 23:00 31.07.2020
- Осужденный на смертную казнь в США Джохар Царнаев пока избежал казни
- 22:35 31.07.2020
- Новая волна распространения COVID-19 во Франции набирает обороты
- 21:35 31.07.2020
- Задержанные граждане России не собирались лететь из Минска в Стамбул - СК Белоруссии
- 21:20 31.07.2020
- British Airways возобновит полеты в Россию с 2 августа
- 21:00 31.07.2020
- Последствия пандемии COVID-19 мир будет ощущать не один десяток лет - ВОЗ
- 20:40 31.07.2020
- Студентам в ВУЗах Роспотребнадзор рекомендует мерить температуру дважды в день
- 20:10 31.07.2020
- Назначена дата возобновления пассажирского сообщения с Абхазией
- 20:00 31.07.2020
- Российские власти объяснили скопление машин на границе с Беларусью
- 19:45 31.07.2020
- Истребитель ПВО России отогнал от границ американский самолет-разведчик
- 19:30 31.07.2020
- Курс евро достиг отметки в 88 рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать