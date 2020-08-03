Бывший начальник московской полиции стал заместителем главы ФСИН
15:00 03.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Экс-начальник московской полиции назначен заместителем главы ФСИН.Также Анатолию Якунину присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.
Указ о назначении опубликован на портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин.
По данным источника «Интерфакса», на новом посту Якунин будет курировать капитальное строительство и работу с осуждёнными к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Якунин занял пост начальника столичного главка МВД в июне 2012 года, а осенью 2016-го возглавил оперативное управление МВД. Весной прошлого года он покинул должность. Говорит Москва
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