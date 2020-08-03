Бывший начальник московской полиции стал заместителем главы ФСИН

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-начальник московской полиции назначен заместителем главы ФСИН.Также Анатолию Якунину присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

Указ о назначении опубликован на портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин.

По данным источника «Интерфакса», на новом посту Якунин будет курировать капитальное строительство и работу с осуждёнными к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Якунин занял пост начальника столичного главка МВД в июне 2012 года, а осенью 2016-го возглавил оперативное управление МВД. Весной прошлого года он покинул должность. Говорит Москва