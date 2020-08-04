За использование данных пользователей для рекламы Twitter грозит штраф не менее 150 млн долларов - СМИ
08:30 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания Twitter ("Твиттер"), владеющая одноименной социальной сетью, может выплатить Федеральной торговой комиссии (ФТК) США не менее 150 млн долларов в качестве штрафа за использование личных данных пользователей для целевой рекламы. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета "Уолл-стрит джорнэл".
По ее данным, в компанию поступил проект исковой жалобы комиссии, датированный 28 июля. В документе говорится, что Twitter с 2013 по 2019 год использовала для рекламы телефонные номера и адреса электронной почты, доверенные ей пользователями соцсети для безопасности. Урегулирование претензий может обойтись компании в 150-250 млн долларов штрафа, пишет газета.
Twitter инкриминируется нарушение соглашения о неразглашении личных данных от 2011 года. Компания обязалась не вводить своих клиентов в заблуждение о том, как она защищает безопасность, неприкосновенность и конфиденциальность информации пользователей, предназначенной не для широкой публики. Twitter также должна была разработать специальную программу, предусматривавшую проведение аудиторских проверок соблюдения соглашения каждый год в течение 10 лет. В компании подтвердили газете факт получения проекта исковой жалобы.
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