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В России за сутки выявили 5 212 случаев заражения коронавирусом

12:00 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 212, общее количество инфицированных достигло 882 347. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 615. Согласно данным штаба, всего выздоровели 690 207 человек, что составляет 78% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 129 против 119 днем ранее, всего умерли 14 854 пациента. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся.

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