В России за сутки выявили 5 212 случаев заражения коронавирусом
12:00 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 212, общее количество инфицированных достигло 882 347. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 615. Согласно данным штаба, всего выздоровели 690 207 человек, что составляет 78% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 129 против 119 днем ранее, всего умерли 14 854 пациента. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся.
НОВОСТИ
- 13:00 08.08.2020
- Глава администрации Гонконга заявила, что не боится санкций США
- 12:30 08.08.2020
- Треть совершенных мигрантами в России преступлений приходится на Москву и область - ГП
- 11:30 08.08.2020
- Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
- 11:00 08.08.2020
- От осложнений, связанных с коронавирусом, скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
- 10:30 08.08.2020
- В России более половины всех преступлений составляют хищения - Генпрокуратура
- 10:00 08.08.2020
- На севере Китая от чумы умер еще один человек
- 09:30 08.08.2020
- Глава контрразведки США назвал страны, пытающиеся повлиять на выборы
- 09:00 08.08.2020
- В Самаре горят десять частных домов на площади 1,3 тыс. кв. метров
- 08:50 08.08.2020
- Ряд страны Европы смягчает, а другие, напротив, ужесточают условия, ранее веденные из-за пандемии
- 08:40 08.08.2020
- Посол допустил провокацию "третьей страны" в ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать