В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения коронавирусом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 118, общее число заразившихся достигло 892 654. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост уже девятый день не превышает 0,6%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, составило 3 259. Согласно данным штаба, всего выписали 696 681 человека. Доля выздоровевших составляет 78% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число умерших от коронавируса пациентов за сутки составило 70 против 77 днем ранее, всего умер 15 001 человек. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа инфицированных в стране.