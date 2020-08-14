На площади Независимости в Минске несколько тысяч человек устроили сидячий протест
19:03 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецтехника белорусских силовиков подъехала к площади Независимости в Минске, люди сели на землю, передает в пятницу корр. ТАСС.
Демонстранты, которых на площади собралось несколько тысяч, заявляют, что сидят на площади, чтобы показать мирный характер протеста, но также отмечают, что не намерены расходиться. Часть из них требует пересчета голосов, часть - новых выборов.
Военные на площади по-прежнему стоят в оцеплении здания, ранее они опустили щиты. Силовики общаются с протестующими, просят вести себя спокойно и соблюдать порядок.
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