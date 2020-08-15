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В центре Минска в субботу утром нет ни протестующих, ни силовиков

10:10 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь Независимости в центре Минска, где накануне прошел многотысячный митинг недовольных итогами выборов президента Белоруссии, утром в субботу пустует, передает корр. ТАСС.

В районе площади продолжается нормальная жизнь, движение пешеходов и автомобилей не ограничено, улицы чистые, хотя вчера здесь находились тысячи людей. Сотрудников правоохранительных органов и спецтехники в окрестностях главной площади столицы Минска не видно. Интернет работает хорошо.

14 августа на Площади Независимости в Минске прошел многотысячный митинг против результатов выборов главы республики и жестких действий ОМОНа после их завершения. Впервые с начала протестов акцию не разгоняли силовики. Перед тем, как покинуть площадь, участники собрания заявили, что будут приходить сюда каждый день.

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