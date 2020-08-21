Сингапурские ученые обнаружили менее опасную форму коронавируса
17:12 21.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исследователи из Сингапура выявили особую структуру коронавируса, вызывающую менее опасные симптомы заболевания у инфицированных. Как сообщил в пятницу телеканал "Си-эн-эй", речь идет о разновидности вируса с изменением в белке ORF8.
Специалисты изучили клинические данные 131 пациента, заразившихся коронавирусом разных форм. Медики зафиксировали инфицирование 92 человек так называемым диким, не претерпевшим изменений видом вируса, а у 39 заразившихся был выявлен коронавирус с перестройкой в нуклеотидной последовательности генома или его смешанная форма.
В первой группе недостаточное содержание кислорода в крови наблюдалась у 26 пациентов, в то время как во второй группе - только у трех инфицированных. Ученые предполагают, что изменения в ORF8 возникают в ответ на реакцию иммунной системы человека.
В марте сингапурские исследователи впервые обнаружили, что многие больные, попавшие в местные медучреждения, были заражены новой, менее активной формой коронавируса, в чьем геноме отсутствовал участок длиной почти в четыре сотни нуклеотидов.
Специалисты уверены, что их открытие поможет в разработке вакцины и лечении COVID-19. Их полное исследование было опубликовано в медицинском журнале "The Lancet".
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