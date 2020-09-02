Программу подготовку космонавтов к полету на орбиту могут сократить до 4 лет

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) стремится сократить до четырех лет время от вступления в отряд космонавтов до первого полета на орбиту. Об этом сообщил его начальник Павел Власов.

"Мы стремимся к тому, чтобы подготовить человека к космическому полету за четыре года", - отметил Власов в интервью журналу "Русский космос".

По словам начальника ЦПК, из этих четырех лет полтора уйдут на общекосмическую подготовку, еще год и восемь месяцев космонавт проведет в группе совершенствования специализации, после чего состоится назначение в экипаж. "Это вполне реально, и сокращать объемы подготовки мы не будем - все виды тренировок сохранятся", - подчеркнул он.

На данный момент у космонавтов в среднем уходит 10-15 лет на подготовку к первому полету. В частности, члены российского отряда проходят общекосмическую, парашютную подготовку, тренировки по выживанию в пустыне, тайге и на воде и другие.