Программу подготовку космонавтов к полету на орбиту могут сократить до 4 лет
12:10 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) стремится сократить до четырех лет время от вступления в отряд космонавтов до первого полета на орбиту. Об этом сообщил его начальник Павел Власов.
"Мы стремимся к тому, чтобы подготовить человека к космическому полету за четыре года", - отметил Власов в интервью журналу "Русский космос".
По словам начальника ЦПК, из этих четырех лет полтора уйдут на общекосмическую подготовку, еще год и восемь месяцев космонавт проведет в группе совершенствования специализации, после чего состоится назначение в экипаж. "Это вполне реально, и сокращать объемы подготовки мы не будем - все виды тренировок сохранятся", - подчеркнул он.
На данный момент у космонавтов в среднем уходит 10-15 лет на подготовку к первому полету. В частности, члены российского отряда проходят общекосмическую, парашютную подготовку, тренировки по выживанию в пустыне, тайге и на воде и другие.
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