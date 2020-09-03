Собянин пригласил школьников присоединиться к "Первоклассному сентябрю"

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Младшие школьники Москвы смогут бесплатно принять участие в акции «Первоклассный сентябрь», стартовавшей в столице. По словам мэра Сергея Собянина, нужно постараться сделать так, чтобы начало учебного года запомнилось ученикам, особенно первоклассникам. «Чтобы этот день запомнился как праздник, мы подготовили акцию «Первоклассный сентябрь», - пишет мэр на своей странице в «ВКонтакте». - В этом месяце московские первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования - «КидБург», «Кидзания», «Экспериментариум», «Иннопарк», Arena Space и мастер-классы в детских технопарках».

Для участия в акции, нужно на сайте проекта выбрать одну из 14 площадок, отправить заявку и получить подтверждение с временем посещения. В числе мест, которые могут посетить юные москвичи - город профессий «Кидбург», образовательный парк «Кидзания», музей «Экспериментаниум», центр научных открытий для детей «Иннопарк», парк виртуальных развлечений Arena Space, а также детские технопарки мегаполиса. Планируется, что бесплатно образовательно-развлекательные площадки посетят примерно 40 тыс. первоклассников.

Как отмечает Собянин, к 1 сентября в столице РФ было выполнено сразу несколько проектов, которые усилят московскую систему образования: 5 школ, 3 здания для школ с дошкольными группами и 10 детских садов. Некоторые объекты были возведены на деньги инвесторов. «Мы решили проблему нехватки мест в школах и садиках. Но город растет, меняются наши представления о комфорте, и мы продолжаем строить новые соцобъекты. Отдельное внимание Новой Москве. Ко Дню знаний мы открыли школу на 1 150 учеников и детсад на 220 мест в Саларьеве. Раньше в том районе не было ни школ, ни детских садов. Их построили всего за два года», - отметил градоначальник.