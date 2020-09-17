Перечисленный Пригожиным миллион испугал «Шарите»
19:49 17.09.2020
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Информацию об этом предоставила пресс-служба компании «Конкорд» по запросу немецкого журналиста, представляющего портал t-online.de. Деньги действительно возвращены, говорится в сообщении пресс-службы. Высказываются также предположения о возможных причинах такого шага со стороны «Шарите» – западные санкции, под которыми находится Пригожин, либо нежелание отчитываться о расходовании полученных средств.
В пресс-служба «Конкорда» также подчеркнули, что Евгений Пригожин – единственный, кто публично пожертвовал весьма внушительную сумму на реабилитацию Навального, а в начале сентября он уже переводил 107 тысяч рублей. Тогда клиника не стала возвращать эти деньги, отчитавшись о тратах.
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