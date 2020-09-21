Почти 70% россиян для выхода в интернет используют смартфон - Mediascope
12:20 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян (67%) используют смартфон для выхода в интернет. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, представленные в понедельник на форуме РИФ In the City.
В мае-июле интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 95 млн человек, или 78% населения страны старше 12 лет. Смартфон остается главным устройством для выхода в интернет - им пользуются 67% россиян. С помощью компьютеров и ноутбуков в интернет выходит 51% населения, планшетов - 17%, Смарт ТВ - 15%.
Время использования интернета выросло в период самоизоляции. По данным WEB-Index, в апреле пользователи старше 12 лет каждый день проводили в интернете на 12% больше времени, чем в марте. Время использования интернета выросло во всех возрастных группах, но сильнее всего - в аудитории 12-24 лет (+ 16%). В период самоизоляции пользователи стали больше проводить времени в интернете как на десктопе - в среднем 1 час 51 минуту каждый день, так и на мобильных устройствах - 3 часа 6 минут.
В апреле новостные ресурсы каждый день посещали около 14% россиян, в июле интерес вернулся к показателям начала года - порядка 9%. В социальные сети в июле каждый день стали заходить 47% населения, тогда как в апреле это делали 51%. При этом восстановилась аудитория навигационных сервисов и карт - в июле их вновь посещали каждый день около 6% населения, сервисов такси и каршеринга - 2,5%. По- прежнему востребованными остаются видеоконференции. В июле такими сервисами хотя бы раз пользовались 2,3 млн человек на десктопе (1,9% населения) и 2,8 млн человек на мобильных устройствах (2,3% населения).
По словам гендиректора Mediascope Руслана Тагиева, цифра аудитории в 100 млн пользователей уже "не за горами".
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