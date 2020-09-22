США занялись созданием коалиции против "Северного потока-2"
08:38 22.09.2020 Источник: РОСБАЛТ
Власти Соединенных Штатов, недовольные проектом по транспортировке российского газа «Северный поток-2», укрепили борьбу с ним. Как заявил Bild госсекретарь Майкл Помпео, страна намерена организовать целую коалицию для того, чтобы газопровод «никогда не был завершен».
Об этом стало известно после отравления российского оппозиционера Алексея Навального — по версии токсикологов ФРГ «Новичком» — разработкой в области химоружия еще советских ученых. В связи с покушением на жизнь политика Германия, возлагавшая на «Северный поток-2» надежды, не исключила, что откажется от участия в строительстве
Какие страны войдут в коалицию, глава дипломатии не назвал. Помпео, однако, ожидает, что власти Германии увидят пользу от такого объединения.
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