Кабмин обсудит общенациональный план восстановления экономики и доплаты медикам

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России в среду на очередном заседании рассмотрит проект общенационального плана восстановления экономики и обсудит доплаты медикам за борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что проект плана восстановления экономики был подготовлен еще в июне и с тех пор он уже "больше чем наполовину реализован" "даже без утверждения".

На повестку дня вынесен вопрос о выделении целому ряд министерств и ведомств, а также МГУ имени Ломоносова из резервного фонда кабмина средств на выплаты медикам и другим сотрудникам за помощь гражданам, у которых выявлен коронавирус. Правительство рассмотрит на предстоящем заседании проект закона, который регулирует вопросы распоряжения недвижимым имуществом государственных или муниципальных организаций высшего образования, а также способствует надлежащему выполнению этими организациями их функций. Как пояснили в кабмине, это касается в том числе вопросов охраны жизни и здоровья учащихся. Другой вынесенный на заседание законопроект расширяет основания досрочного увольнения с военной службы, при которых предусмотрена обязанность военнослужащего возмещать затраты на его обучение. Также появятся новые нормы, связанные с порядком и условиями командирования военнослужащих.

Также среди вопросов повестки дня заседания - проекты законов, связанные с уточнением обязанностей аудиторов и оптимизацией оборота алкогольной продукции и контроля за ней. Еще один законопроект призван учесть правоприменительную практику при определении цен для целей налогообложения и осуществления налогового контроля за ценами, в том числе в процессе заключения соглашений о ценообразовании для целей налогообложения. Другой документ, который обсудит правительство, предусматривает обеспечение доступа информационного оператора федеральной государственной информационной системы "Одно окно" к сведениям из декларации по налогу на добавленную стоимость о применении налогоплательщиком нулевой налоговой ставки на транспортные услуги при процедуре экспорта.

Еще несколько законопроектов связаны с покупкой товаров с использованием электронных сертификатов, которые позволяют приобретать гарантированные законом товары и услуги. Кроме того, кабмин рассмотрит вопросы о выделении Федеральной службе судебных приставов дополнительных средств на покупку автомобилей в 2020 году и о выделении денег на ускорение работ на объектах дорожного хозяйства в 9 регионах России.