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НОВОСТИ

Предложение о 30-дневном перемирии Россия обдумает - Песков

20:10 10.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков телекомпании CNN.

«Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — сказал он.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин «несколько дней назад объявил прекращение огня на три дня». «Слышали ли вы о какой-либо реакции Киева? Нет, и мы тоже. Слышали ли вы критику в адрес Киева за то, что он может дать ответ или не хочет дать ответ? Нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

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