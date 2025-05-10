Предложение о 30-дневном перемирии Россия обдумает - Песков

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков телекомпании CNN.

«Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — сказал он.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин «несколько дней назад объявил прекращение огня на три дня». «Слышали ли вы о какой-либо реакции Киева? Нет, и мы тоже. Слышали ли вы критику в адрес Киева за то, что он может дать ответ или не хочет дать ответ? Нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.