США может вскоре представить России список из 22 предложений по Украине - СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен представить российскому лидеру Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, перечень условий был разработан переговорщиками из США, стран Европы и Украины. Документ включает предложение о 30-дневном прекращении огня, а также «отвечает требованию Путина о том, что США не поддержат присоединение Украины к НАТО».

Когда именно Уиткофф представит план президенту России, NBC не сообщает.