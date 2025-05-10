0
0
114
НОВОСТИ

США может вскоре представить России список из 22 предложений по Украине - СМИ

16:00 10.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен представить российскому лидеру Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, перечень условий был разработан переговорщиками из США, стран Европы и Украины. Документ включает предложение о 30-дневном прекращении огня, а также «отвечает требованию Путина о том, что США не поддержат присоединение Украины к НАТО».

Когда именно Уиткофф представит план президенту России, NBC не сообщает.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:35 10.05.2025
Макрон сообщил какая, по его мнению, страна будет наблюдать за предполагаемым перемирием между РФ и Украиной
0
91
17:10 10.05.2025
В Москве не наблюдают желание европейских стран реанимировать отношения РФ - Песков
0
147
15:40 10.05.2025
Индия и Пакистан договорились о прекращении огня
0
173
13:50 10.05.2025
За время режима прекращения огня, ВСУ четырежды пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области – МО РФ
0
358
13:00 10.05.2025
Швейцарский эксперт по логистике оценил падение морских перевозок между США и КНР в 40%
0
419
10:30 10.05.2025
Президент Бразилии: Вдумайтесь — Европа вновь вооружается, это безумие…
0
642
10:00 10.05.2025
ВВС Индии: Пакистанские военные перебрасывают свои войска на передовые позиции
0
535
09:30 10.05.2025
Словакия, если нужно, наложит вето на решение ЕС запретить поставки энергоресурсов из России - Фицо
0
565
09:20 10.05.2025
Глава Минторга США заявил, что пошлины на импорт товаров из Китая могут быть снижены до «человеческого уровня»
0
549
09:15 10.05.2025
К немедленным переговорам с Россией Украина не готова - Песков
0
530

Возврат к списку