В Москве не наблюдают желание европейских стран реанимировать отношения РФ - Песков

17:10 Источник: Интерфакс

Москва не наблюдает от Европы желания реанимировать отношения с Россией, заявления европейских стран в целом носят конфронтационный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения. Не более того", - сказал Песков журналистам.

Говоря о перспективах встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Песков заметил, что российский президент неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами, "и он открыт для взаимодействия и диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры".