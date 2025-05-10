В Москве не наблюдают желание европейских стран реанимировать отношения РФ - Песков
17:10 10.05.2025 Источник: Интерфакс
Москва не наблюдает от Европы желания реанимировать отношения с Россией, заявления европейских стран в целом носят конфронтационный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения. Не более того", - сказал Песков журналистам.
Говоря о перспективах встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Песков заметил, что российский президент неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами, "и он открыт для взаимодействия и диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры".
НОВОСТИ
- 17:35 10.05.2025
- Макрон сообщил какая, по его мнению, страна будет наблюдать за предполагаемым перемирием между РФ и Украиной
- 16:00 10.05.2025
- США может вскоре представить России список из 22 предложений по Украине - СМИ
- 15:40 10.05.2025
- Индия и Пакистан договорились о прекращении огня
- 13:50 10.05.2025
- За время режима прекращения огня, ВСУ четырежды пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области – МО РФ
- 13:00 10.05.2025
- Швейцарский эксперт по логистике оценил падение морских перевозок между США и КНР в 40%
- 10:30 10.05.2025
- Президент Бразилии: Вдумайтесь — Европа вновь вооружается, это безумие…
- 10:00 10.05.2025
- ВВС Индии: Пакистанские военные перебрасывают свои войска на передовые позиции
- 09:30 10.05.2025
- Словакия, если нужно, наложит вето на решение ЕС запретить поставки энергоресурсов из России - Фицо
- 09:20 10.05.2025
- Глава Минторга США заявил, что пошлины на импорт товаров из Китая могут быть снижены до «человеческого уровня»
- 09:15 10.05.2025
- К немедленным переговорам с Россией Украина не готова - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать