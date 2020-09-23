Китай с 28 сентября разрешит въезд иностранцев с действующим видом на жительство - МИД КНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая с 28 сентября разрешат въезд в страну иностранных граждан, обладающих действующим разрешением на временное проживание в КНР. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении МИД КНР.

"Начиная с полуночи 28 сентября (19:00 27 сентября мск), иностранные граждане, имеющие действующий вид на жительство в КНР для работы, личных дел или по воссоединению, могут въезжать в Китай без необходимости получения новой визы", - сказано в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.