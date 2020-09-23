0
0
126
НОВОСТИ

Китай с 28 сентября разрешит въезд иностранцев с действующим видом на жительство - МИД КНР

16:12 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая с 28 сентября разрешат въезд в страну иностранных граждан, обладающих действующим разрешением на временное проживание в КНР. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении МИД КНР.

"Начиная с полуночи 28 сентября (19:00 27 сентября мск), иностранные граждане, имеющие действующий вид на жительство в КНР для работы, личных дел или по воссоединению, могут въезжать в Китай без необходимости получения новой визы", - сказано в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 23.09.2020
Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании
0
51
14:32 23.09.2020
Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях - источник
0
61
13:20 23.09.2020
Северный флот проведет десантные учения на Чукотке
0
70
13:05 22.09.2020
Стратегические бомбардировщики США "навестили" Арктику
0
251
09:20 21.09.2020
В России стартовали военные учения «Кавказ — 2020»
0
409
21:00 19.09.2020
Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС
0
581
12:32 17.09.2020
Российский МиГ-31 над Беринговым морем перехватил два стратегических бомбардировщика США
0
794
23:32 16.09.2020
С-400 в Турции еще не поставлены на боевое дежурство
0
757
22:25 16.09.2020
Глава Китая считает, что Китай обгонит Россию по "проблемности" для США
0
699
16:32 16.09.2020
Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран
0
598

Возврат к списку