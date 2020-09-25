Правительство РФ запретило детские кружки в подвалах и цокольных этажах
17:00 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ своим постановлением запретило детские досуговые центры на цокольных и подвальных этажах. Об этом говорится в правилах противопожарного режима в РФ, опубликованных в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией", - говорится в документе.
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