0
0
106
НОВОСТИ

Правительство РФ запретило детские кружки в подвалах и цокольных этажах

17:00 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ своим постановлением запретило детские досуговые центры на цокольных и подвальных этажах. Об этом говорится в правилах противопожарного режима в РФ, опубликованных в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией", - говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 25.09.2020
Курс доллара превысил 78 рублей
0
61
17:12 25.09.2020
Израиль вводит ограничения на вылеты из страны
0
98
16:46 25.09.2020
Депздрав Москвы рекомендовал больным диабетом домашний режим
0
117
16:32 25.09.2020
Кремль обеспокоен возможным поражением Трампа на выборах - Bloomberg
0
189
16:12 25.09.2020
Навальный поблагодарил пилотов самолета и омских врачей за спасение жизни
0
206
16:00 25.09.2020
Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики - сайт правительства
0
186
15:44 25.09.2020
30% сотрудников мэрии Москвы будут работать из дома
0
186
15:35 25.09.2020
Мэр ответил на основные вопросы москвичей по развитию ситуации с COVID-19
0
206
15:32 25.09.2020
Решение о переходе вузов на "удаленку" будет зависеть от ситуации в регионах - Минобрнауки
0
210
15:12 25.09.2020
Решение по экстрадиции Ассанжа будет принято в 2021 году
0
202

Возврат к списку