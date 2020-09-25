Итальянцы собираются на Луну вместе с американцами
21:29 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Италия заключила с США соглашение о сотрудничестве в рамках лунной программы Artemis ("Артемида"). Как сообщило в пятницу агентство АНСА, соответствующий документ подписали статс-секретарь правительства Италии, отвечающий за политику в области освоения космоса, Риккардо Фраккаро и директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн в ходе видеоконференции.
Таким образом, Италия стала первой европейской страной, подписавшей с США двустороннее соглашение об освоении Луны. По словам Фраккаро, договор открывает новую страницу в освоении Луны. "Для нас это огромная возможность и большая честь - участвовать в столь амбициозной программе. Увидимся на Луне", - приводит его слова агентство.
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