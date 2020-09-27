Более 5 тыс человек вышли на акцию протеста в Минске
15:13 27.09.2020 Источник: Интерфакс
Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье днем приступили к оттеснению участников несанкционированного протеста оппозиции с проспекта Победителей в центре Минска, есть задержанные.
Демонстранты начали собираться у гостиницы "Юбилейная" рядом со стелой "Минск город-герой". Однако к ним подъехали несколько автобусов с силовиками. Людей стали оттеснять с проспекта в сторону улицы Мельникайте, где их ждали автозаки. Задержаны несколько человек.
Тем временем в район стелы подошла еще одна колонна участников акции протеста - люди собираются у гостиницы "Беларусь".
Число протестующих у стелы превысило 5 тыс. человек. Люди не умещаются на тротуарах. Часть из них вышла на проезжую часть и перекрыла движение транспорта на проспекте Победителей. Силовики при помощи громкоговорителей просят собравшихся разойтись.
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