«Группа ГАЗ» поставила в Сочи автобусы, адаптированные для маломобильных пассажиров

17:38

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



«Группа ГАЗ», ведущий производитель пассажирского транспорта в России, поставила в Сочи 30 городских автобусов ЛиАЗ-5292. Автобусы с низким уровнем пола и электронной системой наклона корпуса в сторону остановки обеспечат комфортные поездки для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пожилых людей, пассажиров с колясками. Машины приспособлены для работы в сложных рельефах на предгорных сочинских маршрутах.

Автопарк Сочи пополнился 30 автобусами производства Ликинского автобусного завода «Группы ГАЗ». Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267 вмещает до 108 пассажиров и предназначен для городских перевозок с интенсивным пассажиропотоком.

Для комфорта и безопасности пассажиров в машинах установлены современные системы климат-контроля, видеонаблюдения, ГЛОНАСС, цифровые тахографы, электронные рейсоуказатели, указатель «бегущая строка». Каждый автобус укомплектован отечественным двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5».

ЛиАЗ-529267 оборудован механической аппарелью для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски и собак-поводырей, кнопками связи с водителем. Низкий уровень пола и система книлинг (электронная система наклона кузова автобуса в сторону остановки) облегчают посадку и высадку для пассажиров с детскими колясками, инвалидов, пожилых людей, пассажиров с объемным багажом, велосипедами или самокатами.

«По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева выделены денежные средства из краевого бюджета, и сегодня вы видите 30 новых автобусов, приобретенных для Сочи. Все они будут работать на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, в том числе на адлерском и краснополянском направлении, - рассказал заместитель главы города Сочи Сергей Робилко. - При выборе автобусов мы ориентировались на способность машины преодолевать затяжные подъемы, что очень важно для Сочи как для города с частым перепадом высот в рельефе. Уверен, жители и гости курорта оценят комфорт, надежность и безопасность новых автобусов. Обновление городского автопарка продолжится. В планах еще 20 таких пассажирских автобусов для городских маршрутов Сочи».

«Администрация Сочи очень тщательно подходит к выбору транспорта для развития пассажирских перевозок и ставит высокие требования к уровню оснащенности автобусов. При выборе дополнительных опций в машинах учитывался жаркий климат Сочи, сложный рельеф, различные социальные аспекты, - сообщил вице-президент по развитию продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов. - Автобусы, которые мы поставили в Сочи, соответствуют всем требованиям заказчика. Наша техника уже знакома с особенностями сочинских маршрутов, так как «Группа ГАЗ» обеспечивала транспортное обслуживание города во время Олимпийских Игр и Паралимпиады. Свыше 700 наших автобусов в напряженном режиме перевозили гостей города по сложным маршрутам. Мы уверены, что широкие производственные возможности «Группы ГАЗ» и наш опыт работы в регионе будут способствовать тому, чтобы поездки на автобусах были комфортными и приятными для всех жителей и гостей Сочи».

«Группа ГАЗ» является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Компания выпускает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы пассажировместимостью от 19 до 201 человек. Компания также является крупнейшим в России поставщиком школьных автобусов. Техника изготавливается на ведущих российских предприятиях с применением современных технологий автобусостроения: Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), Курганский автобусный завод (КАвЗ), Павловский автобусный завод (ПАЗ), Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Автобусы выпускаются на различных видах топлива (бензин, дизель, газ, электричество).