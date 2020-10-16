На Украине пригрозили России «потоком гробов» в случае войны
12:32 16.10.2020 Источник: Газета.Ru
Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос пригрозил России огромными потерями в вооруженных силах страны в случае начала боевых действий. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он уточнил, что такой исход возможен при условии «ментального начала полномасштабной агрессии» с российской стороны. По его словам, для России это «не является проблемой».
«Они (Россия. — «Газеты.Ru») понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, — это поток гробов, которые пойдут в Россию», — подчеркнул Кривонос.
Замсекретаря СНБО отметил, что в ВС Украины служат военные, которые обладают «замечательным опытом ведения боевых действий». Газета.Ru
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