NASA: На Луне нам понадобится атомная энергосистема

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание на Луне энергосистемы с использованием атомной энергии необходимо для того, чтобы люди смогли долгое время находиться на спутнике Земли. Об этом заявил во вторник директор НАСА Джеймс Брайденстайн во время видеоконференции в рамках подписания с Минэнерго США меморандума о взаимопонимании.

"Мы собираемся вернуться на Луну, и мы собираемся остаться на Луне. <...> Это означает, что нам понадобится атомная энергия на Луне, нам также будет необходима энергосистема. Мы рады сотрудничеству с Минэнерго в деле создания на Луне системы энергоснабжения с использованием атомной энергии", - отметил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.