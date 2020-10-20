NASA: На Луне нам понадобится атомная энергосистема
22:15 20.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Создание на Луне энергосистемы с использованием атомной энергии необходимо для того, чтобы люди смогли долгое время находиться на спутнике Земли. Об этом заявил во вторник директор НАСА Джеймс Брайденстайн во время видеоконференции в рамках подписания с Минэнерго США меморандума о взаимопонимании.
"Мы собираемся вернуться на Луну, и мы собираемся остаться на Луне. <...> Это означает, что нам понадобится атомная энергия на Луне, нам также будет необходима энергосистема. Мы рады сотрудничеству с Минэнерго в деле создания на Луне системы энергоснабжения с использованием атомной энергии", - отметил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
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