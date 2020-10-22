Конфликт в Нагорном Карабахе начался с преступлений против армянского народа - Путин

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт в Нагорном Карабахе между армянской стороной и Азербайджаном изначально имел характер этнического противоборства и начался с преступлений в отношении армянского народа. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

"Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. К сожалению, это факт, когда в Сумгаите а потом в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать", - сказал российский лидер.