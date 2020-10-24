МЧС Белоруссии разрешило пуск первого энергоблока БелАЭС

13:16 Источник: Интерфакс

Белорусская АЭС получила разрешение на право энергетического пуска энергоблока № 1, сообщает департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии.

Это решение базируется на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС к заявленной деятельности.